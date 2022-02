Zaposleni na LPP, ki niso cepljeni, ne morejo napredovati

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so delavcem dejali, da necepljeni zaposleni ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje. Delavcem se to ne zdi pošteno, direktor pa meni drugače.

Na seji sveta delavcev Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so sprejeli dokument, da tisti, ki ni cepljen, ne more napredovati. Voznik avtobusa, ki ne želi biti imenovan, je za TV Slovenija povedal, da se mu to zdi zelo neprimerno, če ne celo nezakonito, da bi bil na podlagi tega finančno oškodovan zaradi napredovanja.

Direktor LPP ja Peter Horvat je za TV Slovenija dejal, da je eno od meril za napredovanje tudi odnos do sodelavcev: "Če je 200, 300 ljudi tistih, ki bi lahko napredovali, imajo neke formalne pogoje, napredovalo pa jih bo lahko 50, sem rekel, da tudi obstaja možnost, da se bomo odločali po drugih merilih, da tisti, ki je hud nasprotnik cepljenja in ki ne želi nositi maske, ki neprestano protestira zaradi testiranja, ne more napredovati."

O tem, ali je takšna odločitev direktorja zakonita, so z ministrstva za delo odgovorili, da posamičnih primerov ne morejo komentirati, ter da bi bilo treba "takšne primere presojati z vidika prepovedi diskriminacije".

Ker sodne prakse na tem področju še ni, pravniki menijo, da necepljeni na delovnem mestu ne bi smeli biti sankcionirani, saj cepljenje pri nas ni obvezno.

"Kar zadeva preprečevanje širitve koronavirusa, velja odlok, ki zaposlenemu omogoča alternativo. To se pravi, da se odloči ali za obvezno izpolnjevanje pogoja PCT ali po drugi strani za samotestiranje," je za TV Slovenija povedala Ines Rostohar iz odvetniške pisarne Pirc Musar & Lemut Strle.

Če se necepljeni ne želi testirati in nositi maske, pa ga delodajalec po obstoječi zakonodaji lahko sankcionira.