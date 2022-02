»Ne gre samo za to, da mora mandat za sestavo prihodnje vlade prevzeti antijanšist«

"Javni poziv Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo, naj se vse slovenske demokratično usmerjene stranke povežejo v predvolilno koalicijo, ki naj si prizadeva osvojiti dve tretjini poslanskih mandatov, je zato treba razumeti kot glas razuma. Demokratične sile se proti avtokratskim in totalitarnim režimom vedno borijo kot politični blok, ker jim usklajeno delovanje zagotavlja politično legitimiteto in možnost, da s predvolilnim sodelovanjem, političnim, organizacijskim, kadrovskim in finančnim, izničijo prednosti, ki si jih režimi nagrabijo, ko demokratičnim sistemom puščajo kri. Ne gre samo za to, da mora mandat za sestavo prihodnje vlade brez sence dvoma prevzeti antijanšist. Še bolj pomembno je, da mora biti volilcem omogočeno, da se mimo svojih strankarskih preferenc izjasnijo o prihodnosti te države: ali še hočemo biti Slovenija, kakršna smo pred tridesetimi leti hoteli biti? Antijanšisti so bili s pozivom Zavezništva pozvani k zrelostnemu izpitu. Daj, da jih vidimo, kako ga bodo opravili."

(Odgovorni urednik Dnevnika in kolumnist Miran Lesjak o tem, da 24. aprila ne bomo šli na volitve, temveč na plebiscit; v komentarju Dnevnikovega Objektiva)

