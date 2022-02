»Izginotje desnice iz političnega življenja je osnovni pogoj za preživetje«

IZJAVA DNEVA

"Ne upam si omeniti te dragocene besede, toda popolni padec javnega govora je prinesel osvoboditev mnogim, ki so z zaskrbljenostjo opazovali politično degradacijo in upali, da je stvari mogoče popraviti: mogoče jih je popraviti samo tako, da se vladajoča kasta sesuje sama vase, izgubi vsak razlog za obstoj, biološko izumre, karkoli, samo ne 'uravnoteženje'. Vsaj za kuhinjsko mizo bi moralo biti jasno, da desnica nima več kaj povedati in storiti, da se mora po tridesetih letih umakniti in izginiti iz svoje nenehno retrogradne politike. Navsezadnje je pripeljala do kritične točke osiromašenja prebivalstva in uničenja vsega, kar je še vzbujalo upanje. Obremeniti drugo vlado z njeno prisotnostjo, s katero bo, resda v manjšem obsegu, počela enako kot prej, ni niti pošteno niti koristno. Odkrito povedano, nekaj časa, morda za vedno, desnice ne potrebujemo, ker preprosto ni storila ničesar, da bi bilo življenje za večino boljše. V času umiranja brez potrebe, siromašenja brez razloga ter vtepanja v glavo brez pismenosti in kulture je izginotje desnice iz političnega življenja osnovni pogoj za preživetje."

(Kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da se mora desnica po tridesetih letih umakniti; via Večerova priloga V soboto)