»Se bo nova vlada uspela prebiti mimo strankarskih plačancev in njihovih lažnih profilov?«

IZJAVA DNEVA

"In ko zdaj razmišljam o prihajajočih volitvah, ki bodo v veliki meri določile našo prihodnost naslednjih deset in več let, si mislim, da se bo na njih med drugim pokazalo tudi to, kako zelo narazen sta si v resnici ta dva svetova oziroma ali se svet družbenih omrežij sploh še dotika resničnosti zunaj njih."

"A mene še bolj kot to zanima, potrebe katerega sveta bo nova vlada, kakršnakoli že bo, skušala zadovoljiti. Se bo nova vlada za razliko od mene uspela prebiti mimo strankarskih plačancev in njihovih lažnih profilov, mimo poklicnih in ljubiteljskih provokatorjev na družbenih omrežjih? Ali bo uspela videti mimo pravičniškega besa in svete jeze, mimo ogorčenja in srda, mimo slabo prikrite užaljenosti in odkrite sovražnosti uporabnikov Facebooka in Twitterja? Bodo zanjo sploh še obstajali ljudje, ki se ne udejstvujejo v virtualnem svetu?"

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, ali bodo za novo vlado sploh še obstajali ljudje, ki niso dejavni v virtualnem svetu; via Dnevnikov Objektiv)