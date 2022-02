Volilni prevaranti

V SDS spodbujajo kršitve zakona o volitvah, z nezakonito volilno propagando pa kažejo, da se požvižgajo na temeljna demokratična pravila igre

Ena izmed predvolilnih prireditev SDS v sodelovanju z neodvisno televizijo Nova24TV

Trump, Orbán, Janša – so politiki iz istega, populističnega tabora. Ena njihovih značilnosti je, da se požvižgajo na temeljna pravila demokratične igre. Z demokracijo smo dobili pravico do protestov. V SDS znajo proteste pripraviti sami, s prividom spontanosti. Z demokracijo smo dobili neodvisne medije, v SDS so ustanovili svoje, ki ustvarjajo privid medijev. Dobili smo neodvisno univerzo, v SDS ustanavljajo svoj, vzporedni šolski sistem. V socializmu javnomnenjske ankete niso bile zaželene. V demokraciji smo jih dobili, zato v SDS zdaj pripravljajo svoje. In seveda smo z demokracijo dobili tudi svobodne volitve. Vemo, kaj je z njimi storil Trump – izida, ki mu ni šel v prid, na koncu ni priznal in je celo naščuval ljudi k državnemu udaru. Tudi Orbán iz te druščine se na to demokratično svetinjo požvižga. Ravno tako Janez Janša.