Od kratkočasja do fenomena

Ste v zadnjem času opazili objave na družbenih omrežjih z barvnimi kvadratki? Gre za izjemno popularno besedno igro Wordle s ciljem najti petčrkovno besedo v največ šestih poskusih.

Igro je šele pred nekaj meseci ustvaril ameriški programer, in sicer zaradi dolgočasja njegove partnerke med pandemijo in njune strasti do besednih iger.

Zakaj je Wordle čez noč postal svetovni fenomen, ki so ga prenesli v številne druge jezike, med drugim v slovenščino, in ga dnevno igrajo milijoni? Igra je zelo preprosta in vzame malo časa, a zahteva strateški razmislek. Največja razloga za uspeh igre sta omejitev ugibanja ene besede na dan, ki velja povsod po svetu, in možnost deljenja rezultatov z emojiji.

Izjemen potencial igre je opazil NY Times, ki jo je pred kratkim kupil za več kot milijon evrov. Igra, ustvarjena iz kratkočasja in zabave, je tako avtorju prinesla finančno brezskrbnost, igralcem pa dodatno skrb, ali bo sčasoma postala plačljiva in tako izgubila svoj največji čar.

