Zakaj Američani tako množično zapuščajo službe?

Velika odpoved

Delodajalci, ki ne bodo dovolj fleksibilni (ki delavcem ne bodo omogočali dela od doma, ki delu od doma ne bodo dali primerne dignitete in veljave, ki bodo delavcem še naprej nalagali preveč dela in preveč tesnobe, ki bodo aktivno brisali mejo med delom in življenjem, ki delovnega tedna ne bodo skrajšali na štiri dni, ki delavcem ne bodo dajali dovolj prostega časa, ki bodo blokirali delo sindikatov ali pa njihovo ustanovitev ipd.), bodo brez delavcev. (na fotografiji veliko pomanjkanje delavcev v New Yorku)

© Profimedia

Christian Bale je leta 2004 vse šokiral, ko je za potrebe trilerja Strojnik (The Machinist) shujšal za dobrih 30 kilogramov – tehtal je le 60 kilogramov. Bila sta ga le kost in koža. Skozenj se je skoraj videlo. Kar pa je bilo logično, no, nujno za zgodbo – igral je človeka, ki izginja. Delavca, ki izginja – strojnika Trevorja Reznika. Nenehno dela, zdi se, da noč in dan. Vidimo ga v tovarni, a ne vemo, kakšni. Vidimo, da nekaj proizvaja, a ne vemo, kaj. Vseeno. Sadovi dela, ki ga opravlja, so mu itak povsem odtujeni. Tako kot mu je povsem odtujeno samo delo, ki ga opravlja. To delo je videti tako strašljivo, tako toksično in tako morbidno kot on. Z vsakim delovnim dnem, z vsako delovno nočjo, z vsakim šihtom ga je manj.