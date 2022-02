Kaj je sklad York in kako je prišel v Slovenijo

Se za njim res skrivata bivši komunistični kapital in stara nomenklatura, kot lahko preberemo na družbenih omrežjih?

Bivši finančni minister Uroš Čufer

© Borut Krajnc

Sodeč po odločbah slovenske agencije za varstvo konkurence (AVK) je sklad York »globalno alternativno investicijsko podjetje, katerega glavna dejavnost je iskanje investicijskih priložnosti, ki se pojavljajo oziroma jih sprožijo določeni dogodki. Podjetje York se zlasti osredotoča na podjetja, ki so v slabšem finančnem stanju, oziroma na investicije, ki so posledica določenih okoliščin, vse na globalnih kreditnih trgih in trgih dolžniških instrumentov«. Sklad je ameriški, deluje po vsem svetu, upravlja več kot 20 milijard premoženja, vendar pa sam investicijskih odločitev ne sprejema. V lokalnih okoljih se zanaša na domače svetovalce.