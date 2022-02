Kdo res lahko govori v imenu policistov?

Sindikalni boj proti generalnemu direktorju policije Antonu Olaju in notranjemu ministru Alešu Hojsu je posledica nezadovoljstva policistk in policistov, ki se čutijo zlorabljene

Med policisti osovražena generalni direktor policije Anton Olaj in notranji minister Aleš Hojs.

© Borut Krajnc

Generalni direktor policije Anton Olaj policijskima sindikatoma, sploh njunima predsednikoma Roku Cvetku in Kristjanu Mlekušu, očita, da krnita ugled policije in povzročata neenotnost v policijskih vrstah. Olaj, ki je na čelu represivnega organa, ima seveda po zakonu pristojnost, da govori v njegovem imenu. A kot vsako organizacijo, vsak državni organ, tudi policijo predstavljajo ljudje, policistke in policisti. Brez njih, brez ljudi, je vsaka združba, tudi vsak državni organ le prazna lupina. Tako je tudi s policijo. Policija so policistke in policisti in po mnenju velike večine teh generalni direktor ne more govoriti v njihovem imenu, saj se mnenja sedanjega vodstva policije in zaposlenih v njej o vseh pomembnih vprašanjih bistveno razlikujejo.