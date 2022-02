Kdo je direktor policije Anton Olaj, ki je Slovenijo vrnil v čas verbalnega delikta?

Železni mož

Anton Olaj je z naskokom najbolj kontroverzni direktor policije v dosedanji zgodovini samostojne Slovenije. Nihče izmed njegovih predhodnikov ni izkazoval tolikšne vneme pri discipliniranju vsakršne kritike, četudi še tako konstruktivne in argumentirane. Pod njegovo taktirko se policija vse bolj spreminja v institucijo za preganjanje oporečnikov, kakršne smo poznali v nekih drugih, domnevno precej bolj svinčenih časih.

© Borut Krajnc

Še ne šestdesetletni (okroglo obletnico ima konec oktobra) nesojeni upokojenec Anton Olaj je polnokrvni domačin dežele cvička, doma je iz neposredne okolice Novega mesta. V njegove rodbinske povezave se nismo vtikali, prav tako smo pri miru pustili najnežnejša formativna leta, ko je bil današnji strahospoštovanje vzbujajoči varuh oblasti le ena izmed možnosti, ki so se premetavale v nemirnih udih podgurskega fantiča tam nekje v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tako tudi ne vemo, kaj neki ga je gnalo, da se je odločil za poklic miličnika – je bila to davna otroška želja, porojena iz ur igranja ravbarjev in žandarjev z vrstniki, ali pa je vzklila iz nedolžnega malikovanja kakšnega Columba ali Kojaka in ostalih legendarnih likov iz ameriških krimi serij tistega časa; mu je poklicno pot kategorično določil kateri od roditeljev ali pa se je mladi Tone v adolescenčni zagnanosti sam odločil, da hoče pridodati svoje življenjske napore k zmagi dobrega nad zlom, poštenja nad lopovščino, reda nad anarhijo – tega ne moremo vedeti. Vemo pa, da je v policijske, tedaj še miličniške vrste vstopil v svinčenih časih socializma po tedaj edini možni poti, torej s študijem v kadetnici v Tacnu pri Ljubljani. Tam je bila miličniška šola.