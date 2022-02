Ne gremo z Metelkove!

Nevladne organizacije z Metelkove 6 odločene, da bodo zavarovale svoj prostor

Grafit s pozivom k odstopu ministra za kulturo

© Željko Stevanić

Ministrstvo za kulturo še kar napada nevladne organizacije, ki domujejo na Metelkovi 6 v Ljubljani. Osemnajst uspešnih in mednarodno priznanih organizacij poteze ministrstva označuje za grob poskus spodkopavanja neodvisnega, avtonomnega in svobodnega ustvarjanja in posledico želje sedanje oblasti, da škoduje vsemu, nad čimer nima neposrednega nadzora.

Vse organizacije na Metelkovi 6, ki svoje poslanstvo uresničujejo z ustvarjanjem filmov, predstav, organiziranjem obiskanih kulturnih prireditev, izdajanjem knjig in publikacij, izobraževanjem o aktualnih družbenih temah in še z marsičim, so do nastopa te vlade dobro sodelovale z ministrstvom za kulturo. A oktobra 2020 so od sedanjega ministra Vaska Simonitija prejele dopis s pozivom, naj stavbo zapustijo. Ker sklep vlade iz leta 1994 določa, da se na Metelkovi 6 zagotovijo prostori za organizacije iz Mreže za Metelkovo, so se nameri ministrstva uprle. Sploh, ker je to ignoriralo – in še vedno ignorira – določila iz najemnih pogodb, da je treba, če se najemno razmerje prekine, izpeljati nov razpis za najemnike in starim zagotoviti nove prostore pod enakimi pogoji. »Ministrstvo nam nadomestnih prostorov še vedno ni ponudilo, prav tako z nami ni vzpostavilo dialoga. Cinično nam je poslalo vabila za sestanke v živo na vrhuncu drugega vala epidemije, vedoč, da vanje ne moremo privoliti, ker bi s tem kršili ukrepe in ogrožali življenja. Predlagali smo skupen sestanek takoj po koncu epidemije ali sestanek prek spleta med epidemijo, a odgovora nismo dobili. Prav tako so zavrnili naš predlog, da bi stavbo obnovili v sodelovanju z najemniki,« povedo predstavniki organizacij. Namesto tega se je ministrstvo odločilo za tožbe in bilo za zdaj uspešno proti Centru za slovensko književnost; ta mora prostore zapustiti do konca marca letos.

Boj med organizacijami in ministrstvom že ves čas spremlja poniževanje organizacij in njihovega dela ter potenciranje diskurza o »nevladnikih parazitih, zažiralcih zastonjskih prostorov«, ki prihaja z desnice. »Gre za politično propagando, s katero skuša aktualna oblast prikriti svoje družbeno škodljivo ravnanje v primeru Metelkove 6 ter nesposobnost upravljanja epidemije in države nasploh,« so prepričani predstavniki nevladnih organizacij. Diskurz sicer ni tako nov, kot se zdi, saj je v Sloveniji prisoten zadnjih 30 let, vseeno pa opažajo, da se je močno okrepil s svetovnim vzponom desnega populizma. »Desni populisti, ki vladajo tudi Sloveniji, za preživetje potrebujejo sovražnike in jih zato vedno znova izumljajo. Poleg tega imajo velike težave s sprejemanjem raznolikosti in demokratičnega nadzora, zato napadajo neodvisne institucije vseh vrst, tudi nevladne organizacije, to pa vodi v razgradnjo pravne države.«

Kljub vsemu bodo organizacije naredile vse, da bodo Metelkovo 6 zavarovale. »Za zdaj uporabljamo predvsem pravna sredstva in skušamo javnosti razložiti, kakšne so resnične namere ministrstva in vlade. Center za slovensko književnost, ki je izgubil tožbo na prvi stopnji, je že vložil pritožbo na višje sodišče, kjer pričakujemo več razumevanja. Pričakujemo, da bo nova vlada tožbe umaknila in poiskala rešitev skupaj s sedanjimi najemniki. Če to ne bo zadostovalo, pa bomo uporabili tudi druga sredstva,« razložijo. Izguba prostorov za delovanje bi jih močno prizadela in gotovo ogrozila obstoj nekaterih organizacij. Prav to, da so lahko 25 let v miru ustvarjali na enem mestu, je bil prvi pogoj za njihov uspešni razvoj, poleg tega pa v Ljubljani ni ustreznih nadomestnih prostorov za najem, to potrjuje tudi dejstvo, da številne organizacije in pobude, ki so delovale na Tobačni, Kersnikovi, v Rogu in drugod, še vedno niso našle primernih prostorov za nadaljnje delovanje.