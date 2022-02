Janši zlata, Hojsu srebrna in Olaju bronasta medalja

Protestna ljudska skupščina je podelila medalja za boj zoper demokracijo

Janez Janša, večni predsednik SDS

© Borut Krajnc

Protestna ljudska skupščina pred petkovim protivladnim protestom v sporočilu za javnost opozarja, da Slovenija ne dosega prvih mest zgolj na olimpijskih igrah, temveč tudi na področju upada demokracije. Petkovi protestniki in protestnice so zapisali, da predsednik vlade in SDS Janez Janša izrablja olimpijske igre za samopromocijo in s populističnimi objavami izrablja športne dosežke za očitno predvolilno propagando.

"Ob uspehu športnikov ob svojem portretu napoveduje povišane nagrade za osvojitev olimpijskih medalj, ki seveda ne bodo prišle iz njegovega žepa, ampak gre za javna sredstva, ki jih Janša izrablja v ceneno nabiranju političnih točk. Ker je strahovlada tako željna športnih pozornosti, jim bomo na tokratnem petkovem protestu mi podelili prav posebne medalje za najboljše rezultate v borbi zoper demokracijo in vladavino prava! Po podatkih najnovejše raziskave Eurobarometra, uradne agencije EU za meritev javnega mnenja, je Slovenija dosegla prvo mesto pri vprašanju o tem, kako smo nezadovoljni z demokracijo," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

© Eurobarameter

Napovedali so tudi, da bo na petkovem protestu, 11. februarja, javno spregovoril tudi Pavel Gantar, nekdanji predsednik Državnega zbora (DZ), trenutno pa "glavna tarča" direktorja policije Antona Olaja. "Generalnega direktorja policije je namreč "prizadel" Gantarjev zapis na tviterju, kjer se je odzval na rekordno količino solzivca, ki ga je uporabila policija na protestih 5. oktobra 2021. Olaj je svojim podrejenim naročil preiskavo in proti Gantarju sprožil postopek, nakar so policijski prijatelji, s katerimi v prostem času vesla po Krki seveda nemudoma sledili političnemu navodilu. Policijska postaja Dolenjske toplice je tako izdala odločbo o prekršku, v kateri so zapisali, da je Gantar Olaju "povzročil občutek prizadetosti", s čimer je storil prekršek po zakonu o varstvu javnega reda in miru, za kar mora plačati 250 evrov kazni," so dodali petkovi protestniki in protestnice ter spomnili, da so bili podobni postopki sproženi tudi proti novinarju Blažu Zgagi in drugim. "Tovrstnih pristopov nismo bili vajeni niti v nekdanjem sistemu," so opozorili.

Po njihovem gre za praktično uveljavljanje t.i. 133. člena kazenskega zakonika SFRJ oz. za uvajanje "verbalnega delikta", ki ga vseskozi želi uveljavljati tudi trenutna vlada. "Vse, ki izražajo kakršnokoli kritično misel, se mora namreč preganjati in kaznovati oz. uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da se jih utiša. S tovrstnimi potezami si je tako direktor Olaj pridobil bronasto medaljo v borbi zoper demokracijo," so dodali.

"Drugi zaslužni uničevalec demokracije in dobitnik srebrne medalje pa je davno odstopljeni minister Hojs. Četrtkova preiskovalna komisijo Državnega zbora, ki preučuje sume političnega vmešavanja v delo policije je že izdala vmesno poročilo, v katerem predlaga Hojsov odstop in tudi odstop obeh državnih sekretarjev na notranjem ministrstvu Franca Kanglerja in Boža Predaliča. Ugotovili so namreč nesporno vmešavanje politike v delo policije, razgradnjo Nacionalnega preiskovalnega urada, kadrovske čistke in kadrovanje po načelu "važno, da je naš". Seveda pa Državni zbor pod kontrolo Janeza Janše tega predloga ni potrdil," so v Protestni ljudski skupščini še zapisali v sporočilu za javnost ter "medaljo za prvo mesto" podelili Janezu Janši, po njihovem "prvaku v razkroju demokracije". "Ta je seveda glavni arhitekt političnih manipulacij, napadov na medije, kršitev ustave, posegov v delitev vej oblasti, ustrahovanja kritikov in neusmiljenega političnega kadrovanja, ki so nas v manj kot dveh letih pripeljale do prvega mesta v raziskavi Evrobarometra glede stanja demokracije v Evropi," so poudarili v obrazložitvi.

Višje nagrade za olimpijske medalje

Ob koncu pa so izpostavili, da bo protivladni protest ponovno v petek ob 19. uri ter spomnili, da se bližajo volitve.