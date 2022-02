Že imaš svoj NFT?

Danes je nov dan

Če smo se še lani spraševali, ali (okolju) škodljivi NFT-ji skrivajo tudi koristi, lahko danes zatrdno rečemo, da ne. Ob obljubah, da bodo umetnikom omogočili kontrolo nad deli in njihovo vrednostjo, se je izkazalo, da nimajo veliko skupnega z avtorskimi pravicami. Ne glede na to, da naj bi bilo lastništvo digitalnih del za vedno zapisano v verižnih blokih, teh pravic ne priznava nobena institucija – komu se torej lahko pritožimo, ko so nam kratene? Internetu?

A to niti ni največji problem. Gre za povsem špekulativne naložbe, iz katerih profitirajo le redki in ne predstavljajo nobene vrednosti za širšo družbo. Pojavili so se tudi kot posredna posledica ogromne neenakosti, ki se je s pandemijo še poglobila, in nam odpirajo okno v svet, kjer vsemu lahko postavimo ceno.

NFT-je pa lahko gledamo tudi kot popoln simbol današnjega političnega sistema in izčrpanja kulture, piramidni sistem znotraj piramidnega sistema, kjer se uresničujejo napovedi o zatonu kapitalizma skozi simulacijo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.