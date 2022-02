Črv nezaupanja v poštenost volitev

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji smo bili doslej upravičeno ponosni na izvedbo parlamentarnih, predsedniških oziroma lokalnih volitev. Čeprav se vsakih volitev udeležuje manj volilcev in volilk, tega ni mogoče pripisati nezaupanju v izvedbo volitev. V slovenski družbi za zdaj obstaja soglasje, da je izid, ki ga objavijo po volilni nedelji, dejanski odraz ljudske volje. Čeprav so se v preteklosti pojavljale ocene posameznih politikov, kako naj bi bile njihove stranke opeharjene. Da so to izjavljali politiki, ki danes vladajo v Sloveniji, je zanimivo, ni pa presenetljivo, kot tudi ne preseneča, da se v zavest razdeljene in skrajno napete slovenske družbe potihoma plazi črv nezaupanja tudi v poštenost volitev, potem ko ni več nikakršnega zaupanja v politične stranke, državni zbor, vlado, pravosodje, policijo, medije ali zdravstvo."

(Novinar Zoran Potič o tem, da smo bili v Sloveniji doslej upravičeno ponosni na izvedbo volitev; via Dnevnik)