»Janševa dejanja in besede so v pogledu večine ljudi izgubile vsako vrednost«

IZJAVA DNEVA

"Toda če je Viktor Orbán usmerjen v krepitev madžarskih nacionalnih interesov in moči države, je Janša usmerjen ravno narobe, v slabljenje nacionalnih interesov nacionalne države Slovenije. V tem kontekstu je izdelal svojo hobotnico, omrežje lojalnih koalicijskih partnerjev, vse skupaj pa, kot je videti, bazira v interesni udeležbi pri sklepnih privatizacijskih procesih v državi, ki že tri desetletja ječi pod težo preobražanja iz nekdaj družbenega prek državnega v kar najbolj zasebniško-kapitalistični sistem."

"Šel je v močno koncentracijo prodaje Madžarom in oprl se je na strateškega 'partnerja', ki je kot država v Sloveniji že figuriral kot okupator in pretendent na ozemlja, posebej v Prekmurju. S tem ko je pokazal svoje prave barve, je v pogledu mnogih ljudi zaprl tudi poglavje svojega domnevnega disidentstva, zgodbo o patriotizmu, domoljubju in sploh demokratičnosti. Ljudje razumejo besede, toda dejanja so povedala svoje in njegove besede so v pogledu večine ljudi v tem prostoru izgubile vsako vrednost."

(Kolumnist Janez Markeš o Janševi razprodaji države in njegovi za mnoge koruptivni povezavi med njim in madžarskim premierom Viktorjem Orbánom; via Delova Sobotna priloga)