»Vsi, ki so bili v preteklosti v partiji, naj nemudoma odstopijo«

IZJAVA DNEVA

"V tem stalnem vračanju v preteklost je zmagovita vladajoča koalicija sredi tedna doživela prvi poraz. Prvi hladni tuš. Njihov najbolj plemeniti žrebec v javnih nastopih je bil poražen. V parlamentu se je Aleš Hojs lahko še malo afnal spet z obsodbami, da bivši udbovec njega nima kaj preiskovati, a je potem svojo porcijo dobil od Tanje Fajon in Luke Mesca na komercialki pri Urošu Slaku. V tem stalnem demoniziranju levice in levičarjev ter komunistov je bila predsednica SD direktna. Naj vsi politiki, ki so bili kadar koli v komunistični partiji, takoj odstopijo. Naj takoj vsi, ki v teh dneh tako resno zagovarjajo smešnega Vilija Kovačiča in njegovo zahtevo, da mora ustavno sodišče prepovedati delovanje dveh strank, torej Levice in SD, in so bili v preteklosti v partiji, nemudoma odstopijo. Izginejo iz političnega prostora. Verjemite, da bi si vsi oddahnili."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je premier Janez Janša naredil napako, ko je v predvolilni boj ta teden poslal notranjega ministra Aleša Hojsa; via Dnevnik)