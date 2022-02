Janšev nov izgovor za problematiziranje legitimosti volitev

IZJAVA DNEVA

"Na vrhuncu volilne kampanje bo Janša dobil nov, tokrat največji izgovor za problematiziranje legitimnosti volitev in prikazovanje ustavnega sodišča kot največjega sovražnika vlade. Že pred nekaj tedni je SDS začela napadati državno volilno komisijo in direktorja njene službe Dušana Vučka. Janšev državni sekretar Žan Mahnič člane SDS poziva, naj se infiltrirajo v volilne odbore v kvoti opozicijskih strank. Zmago Jelinčič in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek pa sta volitve želela zamakniti v junij. In ne pozabimo: isti Vili Kovačič je pred štirimi leti že izpodbijal izid lokalnih volitev v Ljubljani."

(Kolumnist Primož Cirman o zahtevi za ustavno prepoved delovanja SD in Levice, ki sta jo vložila Vili Kovačič in Luka Perš; via Necenzurirano.si)