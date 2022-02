Spolna vzgoja na nacionalki

Informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o človekovi seksualnosti je še vedno tabuizirano. Oddaja Slovar spolne vzgoje poskuša mladim odpreti prostor za iskrene pogovore o njihovih občutkih.

Prof. dr. Alenka Švab s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je v oddaji Slovar spolne vzgoje dejala, raziskave kažejo, da partnerski odnosi niso več tako patriarhalno usmerjeni kot nekoč, ampak nekako počivajo na tem, da se pač partnerji med sabo dogovorijo glede intimnosti, seksualnosti.

"Ne le varna, temveč tudi osrečujoča spolnost je pomemben del življenja, zato smo se združili ustvarjalci iz kar treh držav (Slovenija, Hrvaška, Romunija) in pripravili video Slovar spolne vzgoje. Z njim mladim predstavljamo 10 izrazov, ki se uporabljajo v povezavi s seksulnostjo v sodobni družbi," so na RTV Slovenija zapisali o novi oddaji, ki je del mednarodnega projekta ozaveščanja o spolnosti. Pri video je že na voljo za ogled na spletu, v petek, 18. februarja, pa bo ob 16.30 tudi na sporedu 1. programa TV Slovenija.

"Lahko je to 'ful' seksi, če te nekdo vpraša, ali ti paše to," je pojem soglasje, ki je temelj intimnih in partnerskih odnosov, v prvem videu pojasnila ena od mladih sogovornic. Prof. dr. Roman Kuhar s Filozofske fakutete Univerze v Ljubljani pa je v oddaji poudaril, da je soglasje "pravzaprav meja med sporazumnimi spolnimi intimnimi odnosi in med nasiljem oziroma posilstvom". Dodal je, da soglasje lahko podamo zelo eksplicitno. "Ampak seveda v praksi vsakdanjega življenja tega ne počnemo na ta način, da pred romantičnim večerom iz torbe potegnemo papir, ga podpišemo in imamo soglasje, da bova najprej pojedla večerjo, potem pa mogoče še kaj sledi. Ta drugi del soglasja je seveda dan na neverbalen način."

Lani smo v Sloveniji dobili nov zakon in model "samo ja pomeni ja". Kristina Krajnc z Inštituta 8. marec je za TV Slovenija povedala, da se s to spremembo za večino ljudi ni spremenilo nič, spremenilo pa se je za žrtve posilstva, za osebe, ki na primer otrpnejo, ne morejo reči ne ali pa se ne morejo upirati. "Takrat je v jedru samega postopka odkrivanja, ali je res prišlo do spolnega nasilja, to, a je oseba s tem soglašala, a je rekla ja."

"Da prepoznavamo to, kaj si druga oseba želi kot nujni pogoj za spolni odnos, to je nekaj, kar je gotovo civilizacijski napredek. Saj večina ljudi živi že zdaj tako, pa se v resnici ne zaveda, ker o tem ne razmišlja zares. Ampak gotovo je to nujno za zdrav razvoj družbe."



Kristina Krajnc,

Inštitut 8. marec

V naslednjih devetih tednih se bodo lotili še odkrivanja še naslednjih izrazov: klitopismenost, spletne zmenkarije, seks pozitivnost, doxing, sekstanje, skrivna odstranitev kondoma ali stealthing, nenavadne spolne prakse ali kink, maščevalna pornografija in mojster zapeljevanja ali pick up artist.

V videih bodo mladi predstavili svoje izkušnje, strokovnjakinje in strokovnjaki z različnih področij pa izsledke raziskav, zgodovino, zakonodajo in primere iz prakse. Videoslovar je namenjen tako mladim kot tudi staršem, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju in na področjih varovanja spolnega, seksualnega in reproduktivnega zdravja.

Projekt Slovar spolne vzgoje je nastal v sodelovanju s hrvaškim spletnim medijem reci.hr in romunskim Sexul vs. Barza, organizacija stars4media pa ga je nagradila s finančnimi sredstvi in omogočila njegovo realizacijo. Štirje videi so nastali v Sloveniji, štirje na Hrvaškem in dva v Romuniji.

Igralec in voditelj Domen Valič, ki že nekaj let deluje na področju ozaveščanja o spolnosti in seksualnosti, saj je soustvarjalec podkasta o seksu Evolucija užitka, ki ga pripravljajo v izobraževalnem uredništvu prvega programa Radia Slovenija.

"Spolnost v obdobju odraščanja kar naenkrat postane zelo pomemben, če ne kar najpomembnejši svet, ki ga mladi raziskujejo, in pomembno se mi zdi, da naše mlade opremimo z znanjem, ki bi si ga moja generacija lahko samo želela."



Domen Valič,

voditelj oddaje

"Izjemno vesel sem, da je naša Evolucija užitka v svojem namenu in poslanstvu dobila zaveznika, kot je Slovar spolne vzgoje. Podkast in videoslovar širita znanje, razumevanje, varnost, strpnost in srečo. Spolnost v obdobju odraščanja kar naenkrat postane zelo pomemben, če ne kar najpomembnejši svet, ki ga mladi raziskujejo, in pomembno se mi zdi, da naše mlade opremimo z znanjem, ki bi si ga moja generacija lahko samo želela," je o sodelovanju povedal Valič.

Scenaristki in urednici videev, ki so nastali v Sloveniji, sta radijska novinarka Prvega Urška Henigman in televizijska novinarka uredništva oddaj za otroke in mlade TV Slovenija Neža Prah Seničar. Henigman, ki soustvarja podkast o spolnosti Evolucija užitka, sicer v okviru izobraževalnega uredništva v različnih radijskih oddajah raziskuje zagotavljanje in spoštovanje spolnih, seksualnih in reproduktivnih pravic.

"Mislim, da bodo videi nagovorili mlade in jim odprli prostor za pogovor o teh tematikah. Želim si, da bi bili zanimivi tudi za šole in različne komunikatorje zdrave, varne in zadovoljujoče spolnosti, tako v zdravstvenih domovih kot tudi različnih delavnicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje."



Urška Henigman,

novinarka

"Zdaj, ko je projekt končan, videi posneti in zmontirani, lahko rečem, da sem izjemno ponosna na to, kaj smo ustvarili. Mislim, da bodo videi nagovorili mlade in jim odprli prostor za pogovor o teh tematikah. Želim si, da bi bili zanimivi tudi za šole in različne komunikatorje zdrave, varne in zadovoljujoče spolnosti, tako v zdravstvenih domovih kot tudi različnih delavnicah Nacionalnega inštituta za javno zdravje," je dejala Henigman.

Mladi v Sloveniji imajo v povprečju prvi spolni odnos pri 17 letih in pol, dekleta nekoliko prej kot fantje, kar nas uvršča v skupino držav z liberalno seksualno kulturo.

V okviru Slovarja spolne vzgoje bo predstavljenih 10 oddaj, ki si jih boste lahko tedensko ogledali na RTV365, spletni strani Prvega na www.prvi.rtvslo.si in na 1. programu TV Slovenija.

