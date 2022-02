»Zmagovanje močnejšega ne prinaša nujno dobrega, ampak dostikrat prav nasprotno«

IZJAVA DNEVA

"Spolno neenakopravnost naj bi torej od nas zahtevala evolucija. Toda evolucija sama po sebi ničesar ne zahteva. Je le oportunist, ki tendira k prenašanju genov in ne zna presojati, kaj je lepo, kaj je spodobno, dostojno in kaj osrečuje človekovo dušo. Dobro vemo, da zmagovanje močnejšega ne prinaša nujno dobrega, ampak dostikrat prav nasprotno. In nenazadnje: zakaj bi živalski del narave sploh moral pogojevati družbeno vlogo, pri bitju, ki je, za razliko od jastogov, zmožno inteligence, sočutja, dogovora, razumevanja, spoštovanja, samozavedanja drugačnosti, različnih identitet, odločitev in okusov, domišljije, eksperimentiranja, prevpraševanja, iskanja smisla – višjega od zgolj plazilskega zadovoljevanja evolucijskih nalog."

(Novinar Alen Steržaj o tem, da ko se je zdelo, da smo v 20. stoletju dosegli enega bistvenih civilizacijskih premikov, ko smo ženskam priznali enakopravnost, je videti, da smo v 21. stoletju priča nekakšni protireformaciji; via Dnevnikov Objektiv)