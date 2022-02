»Najbolj se bojim omejevanja svobode«

"Gledališče zmeraj nosi neko posebno družbeno odgovornost, čeprav mislim, da smo že daleč od tega, da bi teater odslikaval realnost ali družbo kot takšno. Seveda jo lahko na neki način komentira. In se mora ukvarjati z njo. Ker je to srž gledališča. Tu si lahko dovolimo stvari, ki si jih načeloma v življenju ne bi. Oder je prostor neomejenega izraza, svobode. Prostor nepričakovanega. Prostor premikanja, hoje po robu. To me zelo privlači."

"Najbolj se bojim, da bi pozabil tekst. V zasebnem življenju pa se najbolj bojim … omejevanja svobode. Najbolj se bojim tega, da ne bi mogel več biti zmožen živeti normalno na tem svetu. Zaradi raznih gospodarskih, eksistenčnih kriz in tako naprej."

(Igralec Timon Šturbej, ki se je uvrstil med deset mladih evropskih igralcev na berlinskem filmskem festivalu, o tem, kakšna je vloga igralca in gledališča ter česa ga je najbolj strah; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)