FOTO: Dolg in glasen aplavz na pogrebu Marka Breclja

Zadnje slovo legendarnega glasbenika

Žara na pogrebu

© Andraž Gombač

Včeraj so se na koprskem pokopališču z dolgim in glasnim aplavzom še zadnjič poslovili od kantavtorja Marka Breclja. Njegovim pesmim iz zvočnikov so prisluhnili domačini, pa tudi gostje iz Ljubljane, Zagreba in od drugod, med njimi tudi veliko znanih obrazov.

Urednik kulturne redakcije Primorskih novic Andraž Gombač, ki je več let spremljal Breclja, je v uvodnem govoru povzel življenje in opus tega edinstvenega kantavtorja, performerja, pionirja mehkega terorizma, avtorja kultne plošče Cocktail, motorja legendarne skupine Buldožer, vodje Mladinskega kulturnega centra.

Podpisovanje žalne knjige na sedežu krajevne skupnosti v Kopru

© Andraž Gombač

Predsednik jrajevne skupnosti Koper-Center Jadran Čalija je obudil spomine na prijateljevanje z Brecljem v zadnjih letih njegovega življenja, sin Matija Brecelj pa je očeta pospremil s starim blues komadom Take Your Stand.

"Odpiral je prostore v glavah, upiral se je samoumevnosti, neoliberalnemu kapitalizmu. Soglašala sva, da prihaja mrak in da ni razloga za optimizem. Ampak optimizem lahko najdemo v tistem, kar nam je dal, in se s pomočjo tega še naprej borimo proti razčlovečenju," je dejal Matija Brecelj.