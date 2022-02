Pokaži obraz in greš v zapor!

Kambiz Foroohar / Wikimedia Commons

Masih Alinejad je novinarka, pisateljica in aktivistka, ki se bori za človekove pravice Irancev, še posebej žensk. Zaradi nenehnih groženj s strani iranskih oblasti je migrirala v ZDA. Leta 2021 so jo poskušali ugrabiti. Ustanovila je FB stran, na kateri iranske ženske objavljajo selfije brez hijaba in tvegajo aretacijo oz. zaporno kazen.

Leta 2019 so bili v Iranu protesti proti dvigu cen goriv, ki so se razširili v proteste proti vladi. Oblast je streljala na protestnike in jih stotine ubila. Da bi onemogočili širjenje vesti o pobojih, so v celi državi izklopili internet. Trupla so odstranili in družinam umrlih prepovedali organizirati pogrebe ter o tem govoriti. Mnoge so zaprli in usmrtili brez sojenja. Alinejad je objavljala posnetke protestov in pobojev, njihovi avtorji pa so tvegali 10 in več let zapora.

V svetu, kjer se vsak ukvarja le z lastnim ugodjem in z zatiranimi simpatizira do točke, ko sam ni ogrožen, se zdi nepredstavljivo, da nekdo tvega vse za osebno svobodo drugih.

