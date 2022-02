»Mladi so ta hip vodilna civilnodružbena sila v Sloveniji«

IZJAVA DNEVA

"Opažamo, pa tudi mednarodne raziskave nam pritrjujejo, da mladi danes načeloma niso zelo zainteresirani za področja splošnih dnevnopolitičnih tem, a ko gre za stvari, ki se jih neposredno tičejo, se zelo aktivirajo, še posebej v lokalnem okolju, pa naj gre za peticije, proteste ali kakšno drugačno obliko angažiranja. Dogajanje zadnjih dveh let nam kaže, da se znajo mladi organizirati tudi na nacionalni ravni, ko pride splošna situacija do kritične točke, na kateri so ogrožene osnovne demokratične norme, ko so pritiski preveliki in stiske prehude."

"Prepričan sem, da mladi ne spijo. Nasprotno. Budno spremljajo, kaj se dogaja, in so ta hip vodilna civilnodružbena sila pri nas."

(Bojan Golčar, direktor Zavoda PIP - Pravni in informacijski center Maribor, o tem, da so se mladi v zadnjih dveh letih postavili v prve vrste javnega udejstvovanja; via Dnevnik)