»Spremembe so res nujne, treba pa je verjeti, da so tudi možne«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da je treba biti kratkoročni pesimist in dolgoročni optimist. Tega trenutka ne smemo dojemati preveč optimistično, ker so spremembe res nujne, treba pa je verjeti, da so tudi možne. Če se bomo odločili pravilno in spremembe dovolj odločno zahtevali, je mogoča boljša prihodnost oziroma prihodnost sploh."

"Enormno sredstev se vlaga v to, da bi bila slika sveta, ki ga zremo, čim bolj zamegljena, da ne bi videli, kaj je narobe, kdo so krivci in kaj bi bile mogoče rešitve. Situacija je zelo kompleksna in težko je zbrati pogum in stvari uzreti kar se da jasno. Že pred korono smo videli rekordno udeležbo na Petkih za prihodnost in drugih okoljskih protestih, kjer so ljudje, predvsem mladi, vse bolj odločno začeli zahtevati radikalne spremembe v družbenem ustroju."

(Režiser Žiga Divjak o tem, ali je v današnjem svetu sploh mogoče biti optimist; v intervjuju za Nedelo)