Za kaj je dobra vojna?

Zdi se, da se konflikt v Ukrajini iz dneva v dan stopnjuje, in če gre zaupati medijem, je ruska invazija tako rekoč neizbežna. A precej bolj verjetno je, da gre pri tem zgolj za nov spopad v informacijski vojni med Zahodom in Rusijo, ki drug drugega nenehno obtožujeta zaostrovanja razmer.

In čeprav lahko velik del krivde za trenutno stanje pripišemo Putinu, ki je že leta 2014 priključil Krim, tudi ZDA in NATO s širjenjem vpliva in oboroževanjem Ukrajine nosita svoj del odgovornosti. Zato skrb zbujajo ameriški politiki, ki kličejo k ostrejšim odzivom, in tamkajšnji "liberalni" mediji, ki nekritično širijo vojno retoriko. Pri tem, kot že tolikokrat prej, navajajo boj za demokracijo in pomoč "ubogim" Ukrajincem, takšno poenostavljanje pa prej zmanjšuje možnosti za mirno rešitev.

Vojna je pekel, zato bi morala biti diplomatska rešitev, ki bi preprečila rusko ekspanzijo in zahodno rožljanje z orožjem, cilj vseh vpletenih. Le kakšni so torej interesi tistih, ki navijajo za oborožene spopade?

