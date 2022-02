VIDEO: Srbski predsednik Johnnyju Deppu podelil državno odlikovanje

Aleksandar Vučić je ameriškemu igralcu priznal "zasluge pri promociji Srbije"

GJkgWxYFRcQ

Ob dnevu državnosti je ameriški igralec Johnny Depp iz rok srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Beogradu prejel zlato medaljo "za izredne zasluge v javnih in kulturnih dejavnostih, še posebej na področju filmske umetnosti, in pri promociji Srbije na svetu". Depp je v zadnjih letih sodeloval pri več projektih v Srbiji, med drugim so v Beogradu snemali prizore za film Minimata, odigral pa je tudi glavno vlogo v animinirani seriji Puffins Unlimited, ki nastaja v srbski produkciji.

"Davno sem bil blagoslovljen, da sem spoznal neobičajnega človeka, za katerega sem takoj vedel, da je poseben. To je Emir Kusturica. On je postal moj brat, njegova družina je postala moja. Sem na prelomnici novega življenja, všeč mi je ta začetek in želim si, da bi se začelo prav tukaj v Srbiji."



Johnny Depp,

igralec

Srbsko državno odlikovanje so tokrat prejeli tudi srbski politični predstavniki v balkanskih državah, med njimi Željka Cvijanović, predsednica Republike Srbske, Milan Knežević, srbski politik v Črni gori, nekdanji borci v vojni na Kosovu in drugi. Državno odlikovanje je prejel tudi ljubljanski župan Zoran Janković, in sicer za "posebne zasluge pri razvoju in utrjevanju sodelovanja in prijateljskih odnosov med Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo".

YnsCkSitrxo

NuXQS9sA-mk