Mladi za podnebno pravičnost odgovarjajo na Janševe laži

Mladi za podnebno pravičnost so se odzvali na tviteraško trolanje predsednika vlade

Mladim ni vseeno ...

© Borut Krajnc

Mladi za podnebno pravičnost so se odzvali na cinični zapis predsednika vlade Janeza Janše na Twitterju, v katerem je vprašal, ali "pozna kdo kakršenkoli nacionalni dosežek kateregakoli od spodaj navedenih prejemnikov vašega denarja", ob tem pa objavil dolg seznam pomembnih nevladnih, aktivističnih in kulturnih organizacij. Med slednjimi so se znašli tudi Mladi za podnebno pravičnost. Ti so v zapisu na Facebooku najprej poudarili, da se navadno na takšne in drugačne provokacije ne odzivajo, a ker jih je tokrat z omembo "počastil" sam predsednik vlade, so se odločili to priložnost izkoristiti, zgolj zato, da nekatere zadeve razjasnijo.

"Prepričani smo, da naši podporniki to že vedo, pa vendar poudarjamo. Za vse Janeze, Twitter trole, dvoumneže, naivneže, ki jih internet še vedno ni naučil, da ni vse, kar piše na internetu res, in druge osebe, ki to neutemeljeno sovraštvo podpihujejo in ga s svojimi nepodučenimi komentarji in deljenji podpirajo," so dodali in izpostavili, da Mladi za podnebno pravičnost NE prejemajo denarja davkoplačevalcev. "Nismo društvo in nimamo statusa nevladne organizacije," so pojasnili.

"Za začetek bi na primer lahko prenehali z zavajanjem ljudi, lažnimi navedbami in raznoraznimi poskusi diskreditacije, ki ne bazirajo na nikakršnih dejstvih, ampak zgolj in samo na vaših osebnih preferencah. Takšen pristop je milo rečeno patetičen in nedostojen za nekoga na položaju predsednika vlade."



Mladi za podnebno pravičnost

"Zavedamo se, da je morda komu koncept prostovoljnega dela, od katerega nimamo člani nikakršnega finančnega dobička, tuj. To, kar delaš s srcem, je neprecenljivo in ni nam težko, saj smo plačani v dobri energiji, še boljši karmi, čudovitih odnosih z drugimi soborci in iskrenimi pohvalami tistih, ki naše dobro delo opazijo in ga znajo ceniti," so zapisali in dodali, da Janšo razumejo in ga ne obsojajo, čeprav mu je to "očitno nedoumljivo". "Še več. Želimo vam, da bi tudi sami lahko občutili vse to, kar ob našem boju doživljamo mi. Pa vendar bo za to potreben drugačen pristop. Za začetek bi na primer lahko prenehali z zavajanjem ljudi, lažnimi navedbami (ta spodaj je samo eden od več deset primerov) in raznoraznimi poskusi diskreditacije, ki ne bazirajo na nikakršnih dejstvih, ampak zgolj in samo na vaših osebnih preferencah. Takšen pristop je milo rečeno patetičen in nedostojen za nekoga na položaju predsednika vlade," so poudarili Mladi za podnebno pravičnost in sklenili, da so kljub načinu ponosni, da je njihovo ime omenjeno v družbi organizacij, ki se zavzemajo za pravično družbo in čisto okolje za vse.

"Zavedamo se, da so naši cilji dobronamerni in koristni za celotno družbo, zato nas takšne izjave ne prizadenejo, temveč nam dajejo še več motivacije in zagona za nadaljnji boj," so zaključili v zapisu na Facebooku.