Junaki planinskega čaja

Danes je nov dan

Pretresla nas je že distopična podoba olimpijskih prizorišč, umeščenih bodisi v zelene gozdove bodisi v industrijske cone, a na debelo zasutih z okoljsko pregrešno dragim umetnim snegom. A morda najboljša ilustracija velikega nesmisla, ki se mu reče vrhunski šport, je dejstvo, da je olimpijsko tekmo v smučanju skorajda preprečil – sneg.

Ne glede na plemenitost idealov, ki jih zagovarja, je olimpizem le razsvetljensko licemerstvo, ki glorificira naravo in "avtentičnost" njene izkušnje, hkrati pa nad njo zganja nasilje; neposredno na prizoriščih, posredno pa preko ogljičnega odtisa udeleženih športnikov, njihovih spremljevalcev, velepomembnežev in novinarjev.

Človeški problem OI so življenjski in delovni pogoji delavcev, ki v državah organizatorkah gradijo športno infrastrukturo. Problem je odnos oblasti do lokalnega prebivalstva. Problem je premeščanje medijskih žarometov s kritičnih tem na sodobno gladiatorstvo.

Največji problem pa je, da vsi vse to vemo, a vseeno – gledamo.

