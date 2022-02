Okupatorjeva hči

Katarina Keček, izbrisana novinarka, ki je poročala o izbrisu

Portret Katarine Keček je nastal za razstavo, ki jo ob 30. obletnici izbrisa pripravlja Amnesty International Slovenije

© Borut Krajnc

Te dni mineva 30 let od izbrisa, največje sistematične kršitve človekovih pravic v Sloveniji, zaradi katere je bila Slovenija tudi obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Poosamosvojitvena oblast je 26. februarja 1992 nezakonito odvzela status stalnega prebivališča 25.671 ljudem, večinoma državljankam in državljanom bivših jugoslovanskih republik. To je zgodba ene od njih.