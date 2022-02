»Največji konflikt po drugi svetovni vojni? Lepo prosim.«

KOMENTAR DNEVA

"Največji konflikt po drugi svetovni vojni? Lepo prosim. Na katerem kontinentu se je odvila vojna v Bosni? V enem dnevu je bilo v Srebrenici ubitih 1200 ljudi več, kot je padlo ameriških vojakov v dvajsetih letih vojn v Afganistanu in Iraku. Sto tisoč mrtvih in več kot dva milijona beguncev je bil končni seštevek samo bosanske vojne. Pa še vedno velja, da v Evropi po drugi svetovni vojni ni bilo spodobnega vojaškega konflikta."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovi kolumni o ukrajinskem konfliktu in tem, kako se je Evropa ponovno znašla v svetovni vojni in med dvema ognjema, ZDA in Rusijo)