Zloraba ustavnega sodišča za predvolilne namene

Če bo ustavno sodišče odločalo o prepovedi Levice in SD, bo to storilo v nasprotju s svojo dolgoletno prakso

Vili Kovačič je leta 2012 z referendumom želel preprečiti gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, a mu ni uspelo zbrati dovolj podpisov.

© Borut Krajnc

»Na neki način sem vesel, da je v državni zbor prišla Levica oziroma opcija, ki bo delu in delavcem vrnila tisto dostojanstvo, ki so ga nekoč imeli,« je konec leta 2018 v državnem zboru med razpravo o razmerjih med delodajalci in delojemalci v okviru razprave o letnem tožilskem poročilu rekel vrhovni državni tožilec dr. Jože Kozina. Danes, dobra tri leta kasneje, ustavno sodišče odloča, ali bi bilo treba to politično stranko (in tudi stranko SD) prepovedati, ukiniti, izbrisati iz registra političnih strank.