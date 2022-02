Radio City v roke Madžarov?

Madžarski vpliv na Prekmurje in Štajersko je vse večji

Najbolj znana blagovna znamka Radia City je humoristična oddaja Reporter Milan. V njej poleg alkoholnih tematik najpogosteje nastopa štajerski lik mesarja

Radio City je od ustanovitve leta 1993 zrasel v enega od simbolov Maribora in zgornje Štajerske, tudi njegovo vodstvo se rado pohvali, da je »že dolgo vrsto let daleč najbolj poslušan radijski program v severovzhodni Sloveniji«. Veliko poslušanost ima po podatkih Mediane zlasti med starejšimi. Ob tem je njegovo poslovanje stabilno, na leto zabeleži okoli milijon evrov prihodkov in ustvarja dobiček, izjema je bilo le prvo koronsko leto 2020, ko je imel prvič izgubo. Zaradi vseh teh dejavnikov – tradicije, vpliva in poslovne trdnosti – je Radio City zanimiv tudi za potencialne kupce.