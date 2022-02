Janševa vlada vlaga tožbe proti protestnikom

V Protestni ljudski skupščini so zapisali, da vlada Janeza Janše nikakor noče sprejeti dejstva, da nima prav nikakršne zakonske podlage za kaznovanje petkovih protestnikov in si izmišlja nove načine preganjanja in ustrahovanja. V protestniškem gibanju so odločni, da se ne bodo pustili ustrahovati.

Petkov protivladni protest na Trgu republike v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Danes ob 18.40 bodo petkovi protestniki in protestnice na Trgu republike predstavili nove pravne postopke, s katerimi poskuša Janševa vlada prek državnih institucij preprečevati "ustavno zagotovljene pravice do javnega izražanja in protestnih shodov". "Predstavili bomo vsebino pravnih groženj, ki smo jih začeli dobivati v preteklem tednu in naše odzive nanje, ki jih pripravljamo s Pravno mrežo za varstvo demokracije," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Prvi primer tega je sprožanje pravnih postopkov zaradi predvajanje glasbe na protestih. Policisti so dobili jasna navodila, da morajo pod pretvezo iskanja potencialnih kršitev avtorskih pravic preganjati protestnike, ki predvajajo glasbo. Kljub temu, da gre za protestno glasbo, ki so jo avtorice in avtorji večinoma ustvarili prav v podporo petkovim protestom in z namenom izražanje kritike trenutne vlade. Prav tako imamo protestniki in protestnice dovoljenja avtorjev, da to glasbo predvajamo, velika večina avtorjev pa je v znak podpore tudi že večkrat v živo nastopala na samih protestih," so opozorili v Protestni ljudski skupščini.

Dodali so, da je policija "samoiniciativno" svoje sume o kršitvah večkrat predala združenju SAZAS, ki pa jih zaradi tega predvajanja ne želi preganjati. "Kar vladi ni uspelo preko SAZAS-a, poskuša zdaj doseči prek Tržnega inšpektorata. Ta sedaj z zagroženimi kaznimi v višini 500 evrov poziva posamezne protestnike, da se izjasnijo o okoliščinah oz. grozi s predlogi za uvedbo postopka o prekršku," so zapisali petkovi protestniki.

Naslednji primer, na katerega so opozorili, so tožbe Državnega odvetništva zoper domnevnega "organizatorja protesta" Jašo Jenulla zaradi "stroškov varovanja protestov". Prva tožba je bila vložena decembra lani, ta teden pa je Jenull prejel še poziv k plačilu stroškov pred vložitvijo tožb za še en protest. Ta znesek je celo višji kot v prvi tožbi, znaša pa 3778,12 evrov. Po neuradnih informacijah Protestne ljudske skupščine naj bi bilo takih zahtev še za vsaj 20 protestov.

Petkovi protestniki in protestnice pričakujejo še več tožb, po mnenju Pravne mreže za varstvo demokracije in več drugih pravnikov pa gre v tem primeru za očiten primer t.i. SLAPP tožb, katerih namen je zastraševanje in utišanje javnih kritikov z množičnim sprožanjem pravnih postopkov.

"Gre za popolnoma nesprejemljiv in protiustaven manever, ki se ga vlada poslužuje z namenom, da bi utišala kritične posameznike in posameznice. Povsem absurdno je, da vlada toži svojega državljana, ker ta javno izraža mnenje in kritiko do oblasti ali spodbuja udeležbo na protestih. Seveda je glavni krivec za to zlorabljanje pravnih postopkov vlada, vendar pa morajo prevzeti svoj delež odgovornosti tudi inštitucije, ki sodelujejo v očitno protiustavnih procesih: Državno odvetništvo, Tržni inšpektorat in pa seveda Policija, ki je že skoraj dve leti tista najbolj aktivna v boju zoper ustavno zagotovljene pravice državljanov. Od medijev lahko upravičeno pričakujemo, da terjajo odgovore in prevzem zakonske odgovornosti vodilnih v teh institucijah," so poudarili v sporočilu za javnost. Na današnji novinarski konferenci bodo prisotni pravno napadeni protestniki ter predstavniki Pravne mreže, tej temi, ki so jo naslovili "Uprli se bomo politični represiji", bo posvečen tudi celoten petkov protest.

V Protestni ljudski skupščini so opozorili, da želi vlada omejevati ustavno zagotovljene človekove pravice. "Z množično udeležbo in simbolično akcijo bomo jasno pokazali, da je "glavni organizator" vseh petkovih protestov Janez Janša, hkrati pa nas je več tisoč pobudnikov protestov po celi Sloveniji, ki se ne nikakor ne bomo pustili utišati ali ustrahovati!" so izpostavili v sporočilu za javnost.

Dodali so, da so že lani skupaj s Pravno mrežo za varstvo demokracije (PMVD) podali ustavno pritožbo zaradi omejevanja pravice do protestov. Ustavno sodišče je odločilo, da je pravica do protesta pravica, ki mora biti "posebej zavarovana" in da je torej vlada "ne more samovoljno omejevati". "Kazni, ki smo jih dobivali, smo s pomočjo Pravne mreže izpodbijali in od sodišč prejemali odločbe, ki jasno odražajo, da ne gre za kazniva dejanja in da mora stroške postopkov kriti proračun države," so zapisali in ponovili nekaj ključnih stališč, ki jih je lani izpostavilo ustavno sodišče:

"Tako kot osebnostne pravice je pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj v prvi vrsti obrambna pravica (t. i. pravica negativnega statusa), ki koristi tudi in predvsem drugače mislečim manjšinskim družbenim skupinam."

"Država pri zagotavljanju pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj nima zgolj negativne dolžnosti, da se vzdrži posegov vanjo, temveč tudi pozitivne dolžnosti spodbujanja in varstva njenega izvrševanja. Država mora tudi vedno izhajati iz presumpcije in favorem organizaciji shodov."

"V demokratični družbi se mnenja krešejo ter stališča soočajo in izražajo v odprti razpravi tudi z uresničevanjem pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj."

"Protesti v obliki zbiranj so še posebej pomembni, kadar predstavniki oblasti ne uvidijo morebitnih napačnih tendenc in nepravilnosti v lastnem odločanju oziroma jih zavestno dopuščajo ob upoštevanju interesov zgolj določene vplivnejše družbene skupine."

"S tega vidika ima pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj v svobodni družbi poseben pomen, saj je možnost zbiranja brez omejitev in brez obveznosti pridobitve predhodnega dovoljenja od nekdaj veljala kot znak svobode, neodvisnosti in samostojnosti zavednih državljanov."

V Protestni ljudski skupščini so v sporočilu za javnost ob koncu zapisali, da "vlada Janeza Janše nikakor noče sprejeti dejstva, da nima prav nikakršne zakonske podlage za kaznovanje petkovih protestnikov in si izmišlja nove načine preganjanja in ustrahovanja". "V protestniškem gibanju pa se ne bomo pustili ustrahovati, temveč se bomo borili z vsemi pravnimi sredstvi, kot tudi s svojo prisotnostjo na ulicah. Vlada že ve, zakaj se tako boji petkovih protestnic in protestnikov. In prav je tako. Protestniško gibanje namreč ne bo odnehalo in vztrajali bomo vse do volitev, mobilizirali rekordno volilno udeležbo in tam poskrbeli, da se končno sliši Glas ljudstva," so sklenili petkovi protestniki in protestnice, ki se bodo danes ob 18.40 ponovno zbrali na Trgu republike v Ljubljani.