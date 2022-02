»Madžarska in Poljska v EU nimata podpore. Blizu jima je zgolj Janez Janša.«

IZJAVA DNEVA

"Vladajoči madžarski in poljski politiki na vrhu drugih držav članic nimajo somišljenikov ali podpore. Blizu njihovemu tolmačenju vladavine prava in jeremijadam o dvojnih merilih je bil kvečjemu premier Janez Janša. Najpomembnejše vodilo mora ostati, da so se države članice prostovoljno odločile za vstop v EU in da se s sklicevanjem na suverenost ne morejo odreči prevzetim obveznostim."

"Načelo vladavine prava je vsekakor vezivo Unije. S tem, ko je sodišče EU še enkrat pokazalo, da pri njegovem spoštovanju ne bi smelo biti popuščanja, je prišel čas, da se v EU pri obravnavi tega končata politično taktiziranje in preračunljivost. Oboje je namreč omogočalo, da je dogajanje na Madžarskem in Poljskem sploh dobilo takšne razsežnosti."

(Novinar Peter Žerjavič o tem, da je bila odločitev sodišča EU nedvoumna: tožbi Budimpešte in Varšave proti mehanizmu pogojevanja evropskega denarja z vladavino prava je v celoti zavrnilo; via Delo)