»Današnji socialist se je učil na napakah predhodnikov«

IZJAVA DNEVA

"Na to lahko odgovorim z besedami konservativca: Edmund Burke je lepo rekel, da so tisti, ki se ne učijo iz zgodovine, obsojeni na to, da jo ponavljajo. Razlika med socialistom iz leta 2022 in predhodniki je, da se je lahko današnji socialist učil na napakah predhodnikov. Sam sem tak tip socialista, ki se skuša učiti na napakah socializma in socialdemokracije 20. stoletja. V Levici gledamo nazaj, da bi razumeli, ne zato, da bi bili nostalgični. Saj veste, v politiki ni laboratorijskih eksperimentov, učimo se lahko samo iz zgodovine. Cilj pa seveda je, da ne bi ponavljali napak. Naš pogled je usmerjen naprej, v prihodnost. Izzivi, s katerimi se hočemo spoprijeti, so trije: kriza kapitalizma, kriza demokracije in podnebna kriza."

(Koordinator Levice Luka Mesec o tem, kakšna je razlika med socialistom iz leta 1945, leta 1968 ali današnjim socialistom; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)