»Nevladniki od vrha države namesto zahvale dobivajo batine in žalitve«

IZJAVA DNEVA

"Seveda ne referendum ne drugi pomembni projekti nevladnikov ne pomenijo, da so Janševi iz tega vzeli kakšno lekcijo. Teh ambicij kot državljani po vseh letih niti ne moremo imeti več. Ker so preživeli mandat s pomočjo Desusovih, Jelinčičevih in še kakšnih pomožnih koles, samozavestno računajo, da bodo poleg lojalne volilne baze tudi mnogi drugi ljudje glasovali na pogon promoviranih gospodarskih kazalcev, vavčerske ekonomije in drugih dobrot iz manufakture predvolilnih bonbonier. Promocijo uspešnega spopadanja z epidemijo in načrta za okrevanje zato motijo ogledala, kot jih v tej državi postavljajo Nika Kovač in druge nevladne organizacije."

"Velika večina organizacij je namreč na različnih področjih zelo pomembna, ker opravljajo funkcije in naloge, ki jih država ne zna, ne zmore, noče ali je drugače odpovedala na celi črti. Mnogi prostovoljno. Z denarjem, ki ga dobijo, ravnajo veliko bolj skrbno kot od oblasti opiti vladarji. Premier ne žali le njih, žali tudi vse, ki jim te organizacije tako ali drugače pomagajo. Zaradi njih smo boljši. Oziroma nismo v marsičem kot demokratična, solidarna družba zdrsnili še nižje. Ker od vrha države namesto zahvale dobivajo po pravilu batine in žalitve, je pričakovati, da bodo letos poleg poročil o opravljenem delu izstavili še en račun - na volitvah."

(Novinar Matija Stepišnik v Večerovi kolumni o tem, da je izbor Nike Kovač, prvega obraza Inštituta 8. marec, za Janino Slovenko leto raztogotil predsednika vlade Janeza Janšo)