Kako je Janšev režim zlorabil pandemijo virusa covid-19

Vzeti stvari v svojo pest. Pogovor o tem, kaj je čas Janševe tretje vladavine razkril o ranljivosti naše celotne družbe.

Pravna mreža za varstvo demokracije

© Mateja Jordović Potočnik

V Slovenskem mladinskem gledališču bo v sredo, 23. februarja, ob 19.30 v okviru cikla Dežela pridnih potekal pogovor z naslovom Vzeti stvari v svojo pest. Gostje raziskovalnega novinarja Erika Valenčiča, ki bo povezavoval pogovor, bodo članice Pravne mreže za varstvo demokracije: Katarina Bervar Sternad, Anuška Podvršič in Barbara Rajgelj.

Da bi vzpostavili svoj primat nad celotno državo, avtoritarni režimi v svojih zgodnjih fazah stremijo najprej k izklapljanju civilnodružbenih in socialnih varovalk ter k razgradnji demokratičnih norm kot takšnih. Ta scenarij že skoraj dve leti gledamo tudi v Sloveniji. Janšev režim je pandemijo virusa covid-19 zlorabil – med drugim – za poskus preprečitve samoorganiziranja civilnodružbene sfere, izvajanja zagotovljenih pravic do protestiranja in uveljavljanja svobode izražanja.

Protestniki, aktivisti in umetniki, za njimi pa tudi številne institucije, so že ves čas tarče policijskih postopkov in raznih pravnih pregonov. Ob izklapljanju varovalk je bilo ključnega pomena, da jih nadomesti civilna družba sama. Eden takšnih, bolj znanih in častitljivih primerov je Pravna mreža za varstvo demokracije, ki je nastala s ciljem krepitve ustavnih pravic ter zaščite pred protipravnim ravnanjem oblasti.

Pravno mrežo za varstvo demokracije so pred nekaj več kot letom dni ustanovili PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Amnesty International Slovenija, inštitut Danes je nov dan in Zavod za kulturo raznolikosti Open. Danes mrežo sestavlja in podpira še 56 pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj ter odvetniških pisarn, hkrati pa tudi mnogi drugi posamezniki in posameznice, ki združujejo znanja s področij prava, varstva človekovih pravic, zagovorništva in drugih področij. Delovanje Pravne mreže za varstvo demokracije temelji na prostovoljnih prispevkih.

Mreža je v tem času dosegla številne pomembne zmage, saj je med drugim pravno pomoč nudila več kot 1200 osebam, pripravila predlog spremembe 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, 158-krat posredovala v prekrškovnih postopkih in na državno tožilstvo vložila 49 izrednih pravnih sredstev. Svoje delovanje nameravajo v mreži okrepiti in se tudi v prihodnje posvečati varovanju demokratične, odprte, svobodne in solidarne družbe.

O tem, kako je mreža nastala, kaj ji je na področju varovanja demokracije uspelo, kako deluje znotraj iniciative Glas ljudstva in kaj pričakuje od teh skupnih prizadevanj, pa tudi o tem, kaj je čas Janševe tretje vladavine razkril o ranljivosti naše celotne družbe, se bo Valenčič pogovarjal s tremi predstavnicami Pravne mreže.