Biden: obratni Robin Hood, ki bo Afganistancem ukradel 3,5 milijarde dolarjev

Danes je nov dan

Odkar so oblast prevzeli talibani, se Afganistanci soočajo z lakoto in gospodarskim zlomom, poleg tega pa so jim ZDA zamrznile premoženje v vrednosti 7 miljard dolarjev in tako še dodatno otežile življenje.

Zdaj je Bela hiša z bizarno amoralno potezo izdala izvršni ukaz, da polovico od teh 7 milijard nameni humanitarni pomoči v Afganistanu, drugo polovico pa praktično ukrade in razdeli sorodnikom žrtev napada 9/11. S tem poskušajo po neki logiki kaznovati talibane, toda ta denar pripada Afganistancem, ki ga potrebujejo bolj kot kadarkoli prej. Logika ne zdrži niti teoretično – zakaj bi morali prebivalci plačevati za dejanja ekstremistov –, še manj pa v praksi – nihče od teroristov ni bil iz Afganistana. Denar, ki ga Zahod ponuja kot humanitarno pomoč, pa je drobiž v primerjavi z uničenjem, ki ga je povzročil.

Ta ukaz je kraja, zamaskirana v solidarnost, in kaže dolgoletno kolonialno naravo mednarodne politike, svetu pa sporoča, da je ameriška tragedija večja od afganistanske bolečine.

