VIDEO: Orban v Sloveniji

Predsednika slovenske in madžarske vlade: Janez Janša in Viktor Orban o sodelovanju med državama

V Lendavi sta se danes sešla predsednika slovenske in madžarske vlade Janez Janša in Viktor Orban. Podpisala sta sporazum o sodelovanju vlad pri razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje ter govorila o stanju dvostranskih odnosov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter namestnik madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Levente Magyar pa sta podpisala program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med slovensko in madžarsko vlado za obdobje 2022-2025.

Do srečanja Janše in Orbana, ki sta v EU trdna zaveznika in politična sopotnika, sicer prihaja pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo na Madžarskem tri tedne pred volitvami v Sloveniji. Orban v Slovenijo prihaja v času, ko se država odloča, ali bo uveljavila predkupno pravico države pri prodaji Yorkovega 43-odstotnega deleža v Savi, ki ga sklad prodaja madžarskemu investitorju.

75PDBBpQFik