Nika Kovač: »Ne predstavljam si, da z Janšo skupaj sediva na kavi«

Slovenka leta Nika Kovač, aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec, o sodelovanju z drugače in podobno mislečimi

Predsednik vlade Janez Janša meni, da (mu) aktivistka Nika Kovač "nagaja"

© Uroš Abram

"Poslanke in poslanci stranke SDS so že tudi korektno sodelovali tako pri bitki za nov vir pitne vode za Anhovo kot pri redefiniciji kaznivega dejanja posilstva. Vendar pa v širšem pogledu ta stranka deluje tako, da zatira vse kritične glasove," je v intervujuju za 24ur.com povedala aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Dodala je, da je čas pokazal, da se je motila, ko je v času vlade Marjana Šarca govorila, da ni razlike med sredinskimi vladami, ki sledijo neoliberalni agendi in med neoliberalno vlado Janeza Janše. "Trenutna vlada je namreč avtoritarna, zastrašuje, razprodaja. In čeprav smo bili eden najglasnejših glasov proti nekaterim potezam vlade Marjana Šarca, imam lahko z njim korekten odnos, ko gre za vsebinska vprašanja, z Janezom Janšo pa to absolutno ni mogoče, namesto izmenjave argumentov od njega lahko pričakujem zgolj diskreditacije in žaljivke. In to je velika razlika med dvema družbenima realnostma, o katerih se bomo odločali na volitvah. Ena je zavezana k temeljnim vrednotam demokratične skupnosti, možnosti dialoga, druga žal ne," je poudarila Nika Kovač.

Na vprašanje, ali si predstavlja, da bi skupaj s predsednikom SDS in predsednikom vlade Janezom Janšo sedela na kavi, je v smehu odgovorila, da ne.

Nika Kovač o (ne)korektnih odnosih

V pogovoru za 24ur.com je dejala, da je naša družba veliko bolj homogena in enotna v tem, kaj hoče in pričakuje, kot se zdi, če poslušaš politike v parlamentu. "Ocenjujem, da je pri nas zelo jasen konsenz o tem, da smo družba, utemeljena na solidarnosti, da si želimo javno in brezplačno šolstvo, javno in brezplačno zdravstvo, kulturo dialoga, da mora biti delo spoštovano, da nam je mar za skupnost in hočemo dostojno življenje za vse. Zdi se mi, da na to prepogosto pozabimo in o tem ne govorimo. Ko delamo, nas v Inštitutu vedno znova preseneti, da z nami sodelujejo volivci vseh strank. Povedo nam, da zato, ker delamo za ljudi in za skupnost, z nami pa so, ker jim je blizu vsebina," je izpostavila Nika Kovač. In prav to se ji zdi ključno – iskati stične točke, ne popuščati, hkrati pa se zavedati, da si ljudje v prvi vrsti želijo dostojnega življenja. Po njenem so delitve pogosto umetno ustvarjene in so v službi tega, da trenutni oblasti ustreza vzbujati grozo in strah, česar pa v resnici ne potrebujemo.

Nika Kovač o Borutu Pahorju

Komentirala je tudi predsednika republike Boruta Pahorja in njegov način komuniciranja z javnostjo. "S predsednikom glede na njegov Instagramov profil in delovanje najbrž zelo različno razumeva, kaj je vsebina. Jaz vsebino razumem kot pogovore o prihodnosti. Moja generacija in tudi starejše, ki nam pišejo na Inštitut, si ne želijo razprav o preteklosti. To je nekaj, kar je za nami in seveda vpliva na to, kje smo. A želijo jasen in odločen pogled v jutri in želijo imeti občutek, da lahko delujejo v sedanjosti. Grajenje prihodnosti je mogoče samo preko konkretnih vprašanj – kje bomo živeli, bo lahko vsak dobil svoje stanovanje, bomo imeli dostop do neprekarnih služb, dostojnih plač, bolniške, do dopusta, kaj bomo storili za tiste, ki živijo pod pragom revščine, bodo tisti, ki imajo največ, prispevali pravičen delež, bomo preprečili privatizacijo javnega zdravstva in ga okrepili, bomo naslednjim generacijam sploh pustili planet, na katerem se bo dalo živeti ... To so neposredna vprašanja tega trenutka, vprašanja, kako graditi prihodnost, to morajo biti temeljna vprašanja teh volitev," je za 24ur.com pojasnila direktorica Inštituta 8. marec.

"Najbolj strašljivo pa je, da tarča lahko postane vsak, ki izreče kritično besedo proti oblasti. Poglejte, kaj se dogaja Jaši Jenullu, ki je oče dveh otrok, samozaposlen umetnik, potem ko je na protestih izražal svoje mnenje? Nad njim zdaj visi grožnja enormnih zneskov. Vse to so nedopustni posegi v človeka in prav je, da takrat, ko se to nekomu zgodi, rečemo – vsi smo Jaša, vsi smo Sanja, vsi smo Ivan Gale – in te stvari izpostavimo, obsodimo in izkažemo solidarnost."



Nika Kovač o pritiskih Janševe vlade

O vse večjih napadih in grožnjah, tudi s strani vladojoče politike, pa je dejala, da so tovrstne diskreditacije mehanizem oblasti, katere cilj je utišanje kritičnih glasov. "Napadi so se zadnje leto in pol vse bolj stopnjevali. Sprva sem skušala nanje reagirati s humorjem, skušala sem dokazovati, da me sploh ne ganejo. Potem pa mi je dodatno moč dala ta distanca, ki mi jo omogoča bivanje v ZDA. Namreč, dejstvo, da vem, da imam tukaj široko skupino prijateljev, ki me podpira, zavedanje, da sem del še neke druge, mednarodne skupnosti. Po zaslugi te moči sem se na neki točki odločila spregovoriti tudi o čisto konkretnih učinkih takega delovanja," je poudarila Nika Kovač in dodala, da je najhujše, kar se lahko zgodi, ko pride do napadov, to, da imaš občutek, da moraš biti tiho, da se napadi ne bi še stopnjevali. "To je vzorec žrtve ustrahovanja, ki se mi ga je zdelo pomembno pretrgati in tudi pokazati, kakšni so materialni učinki tovrstnih napadov. Najbolj strašljivo pa je, da tarča lahko postane vsak, ki izreče kritično besedo proti oblasti. Poglejte, kaj se dogaja Jaši Jenullu, ki je oče dveh otrok, samozaposlen umetnik, potem ko je na protestih izražal svoje mnenje? Nad njim zdaj visi grožnja enormnih zneskov. Vse to so nedopustni posegi v človeka in prav je, da takrat, ko se to nekomu zgodi, rečemo – vsi smo Jaša, vsi smo Sanja, vsi smo Ivan Gale – in te stvari izpostavimo, obsodimo in izkažemo solidarnost," je v intervjuju sklenila aktivistka in predsedniku vlade Janezu Janši sporočila, da če slednji meni, da je boj za redefinicijo posilstva, boj proti privatizaciji vode in boj za skupnost zgolj "nagajanje", potem je njeno sporočilo, da bo pač "nagajala še naprej".