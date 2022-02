»Sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če bi me človek, ki je tako poln besa, srečal v živo«

IZJAVA DNEVA

"Nekatere stvari zbrišem, nekatere pa gredo tudi naprej, na policijo. Teh stvari, groženj, je veliko, ogromno in vse skupaj se z leti le še stopnjuje, to opažamo vsi. Vedno je bilo kakšno neprijetno pismo, danes pa jih je cela poplava in med njimi so takšna, da komaj verjameš, da lahko nekdo napiše kaj takega. Sprašujem se, kaj bi se zgodilo, če bi me človek, ki je tako poln besa, srečal v živo, ali bi mi bil sposoben res kaj narediti."

"Z leti človek kar nekako otopi in za vsako stvar se res ne vznemirjam več. Me pa skrbi, ko začnem razmišljati, koliko gneva se skriva v ljudeh. Za svojo varnost se sicer ne bojim, tolažim se, da mi tisti, ki bi mi res želel kaj narediti, o tem verjetno ne bi najprej pisal. Vsaj najbolj pametno ne bi bilo."

(Voditeljica oddaje Tarča na TV Slovenija Erika Žnidaršič v intervjuju za NeDelo o grozilnih sporočilih in o tem, ali jo je kdaj strah za svojo varnost)