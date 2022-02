Kaj se lahko naučimo od dreves?

Zajem zaslona / video The secret language of trees

Hiperkapitalizem nam vbija v glave, da je vsakdo lahko uspešen, uspeh pa se meri zgolj v obsegu lastnine in številu ničel na bančnem računu. Zahodna tradicija nas uči, da, četudi svoje premoženje zgradimo na plečih drugih, je to nekaj naravnega, saj v naravi uspejo tisti, ki so najmočnejši, najhitrejši in najpametnejši.

A narava ne temelji na neusmiljenem "preživetju najmočnejših", temveč deluje kot povezan sistem. Za primer lahko vzamemo gozd: drevesa med sabo tudi sodelujejo, komunicirajo in delijo vire z uporabo podzemnih omrežij gliv oz. mikoriznih mrež. Na ta način lahko mati drevo deli hrano s svojimi potomci, napadena drevesa pa druge opozarjajo na nevarnost.

Wood Wide Web nas kot družbo lahko nauči veliko: za dobrobit vseh je najbolje, da se od individualiziranih prizadevanj za uspeh premaknemo h kolektivni solidarnosti, ki ne temelji na materialnih dobrinah. Le na ta način lahko zagotovimo dobrobit tako za ljudi kot za celotne ekosisteme!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.