MORS ne pije vode

Danes je nov dan

Na javni tribuni v Primorsko-notranjski regiji 11. februarja je minister za obrambo okrcal nekooperativnost Občine Postojna glede Počka, osrednjega vadišča Slovenske vojske. Toninova interpretacija »zelene obrambe« je namreč diametralno nasprotna od postojnske. MORS s pomočjo NATA aktivnosti tam povečuje, čeprav si Postojnčani že desetletja prizadevajo za ukinitev vadišča.

Poček je edino evropsko vojaško vadišče nad vitalnim vodnim virom. Ta z vodo oskrbuje 22.000 ljudi. Težke kovine in rakotvorna organska topila lahko ob deževju zaradi razstreliv pronicajo v kraško podzemlje in vodo. Škodljivi prašni delci se širijo tudi po zraku. Ljudje in živali so večino leta podvrženi povečanemu hrupu zaradi naleta letal, streljanja z večjimi kalibri in eksplozij. V prihajajočem marcu bodo mirni le vikendi. Najbližje hiše so le streljaj stran, nekaj sto metrov.

Ker je zemljišče v državni lasti, odgovorni kljub manku uredbe lokalno skupnost držijo za talce. Ekološka bomba pa vmes tiktaka.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.