»Za strmoglavljenje ugleda policije in zaupanja državljanov v policijo je odgovoren Olaj«

IZJAVA DNEVA

"Policijski sindikat Slovenije je pred nekaj meseci na svoji spletni strani objavil anketo z vprašanjem: Kdo je po vašem mnenju odgovoren za upad ugleda in slabše medsebojne odnose v policiji? 3485 sodelujočih je ocenilo, da generalni direktor policije, pet pa jih je krivdo naprtilo sindikatu. Seveda spletnih anket ne gre primerjati z metodološko podkrepljenimi raziskavami javnega mnenja, a tudi laični opazovalec razmer v družbi bi se težko ne strinjal, da je za strmoglavljenje ugleda policije in zaupanja državljanov v policijo v veliki meri odgovoren prav Olaj. Ob tem ne gre zanemariti vpliva avtoritarnosti vrha represivnega organa na nižje ravni. Tako kot avtoritarnost predsednika vlade in notranjega ministra vplivata na Olaja, tako se utegnejo Olajeva (že v Novem mestu je slovel kot ustrežljiv do nadrejenih in nepopustljiv do podrejenih) pričakovanja prelivati po policijski hierarhiji navzdol."

"Ob posameznih policijskih intervencijah in sankcijah proti množicam in posameznikom v zadnjem letu bi se človek zaklel, da je Olajev učinek pri nekaterih že pustil svoj pečat."

(Novinar Peter Lovšin v Dnevnikovem komentarju o tem, da poteze generalnega direktorja policije Antona Olaja delujejo samovoljno, arogantno in sprenevedavo)