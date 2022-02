»Je res za vse partijske zglede v aktualni slovenski politiki kriv sivolasi komunist iz Murgel?«

IZJAVA DNEVA

"Je res za vse te partijske zglede v aktualni slovenski politiki kriv sivolasi komunist iz Murgel, ki je v Beogradu rekel "ne"? Ali pa mogoče bivši oportunokomunisti, ki so se vkopali v politične lože in jih zamenjali, ko je bil njihov položaj ogrožen - ne glede na barvo insignij? Kolikor vem, so slovenski komunisti pokopali komunizem, ko je prišel čas za to - z vsem idealizmom in peklom. Večina nas ga je prepustila zgodovini. Njegove metode pa očitno še vedno prakticirajo ljudje in stranke, ki za vsako ceno želijo ostati na oblasti ter pri tem preganjajo vse, ki mislijo drugače, in vedno znova rinejo nazaj na blatno pot."

(Profesorica Karla Zajc Berzelak o tem, da bi radi oportunokomunisti iz SDS s partijskimi taktikami prepovedali opozicijski stranki SD in Levico; via Večer)