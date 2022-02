Pahor obsodil ruski napad na Ukrajino

Predsednik republike je zapisal, da gre za "grobo kršitev mednarodnega prava in načela Združenih narodov o mirnem reševanju sporov"

Predsednik republike Borut Pahor se je danes odzval na ruski napad na Ukrajino in ga najostreje obsodil. "Gre za grobo kršitev mednarodnega prava in načela Združenih narodov o mirnem reševanju sporov," je predsednik republike zapisal na Twitterju in hkrati izrazil solidarnost z državljani Ukrajine.

Predsednik je v izjavi za TV Slovenija menil, da je Rusija s priznanjem dveh samooklicanih regij, zlasti pa z vojaško agresijo na suvereno in ozemeljsko celovito Ukrajino prekršila mednarodni red in s svojim ravnanjem ogrozila evropsko in mednarodno varnost.

Predsednik je ruskega predsednika Vladimirja Putina in Rusijo pozval, da takoj prekine s sovražnimi dejavnostmi, ustavi uporabo vojaške sile in ponudi priložnost diplomaciji.

"Putin lahko vzpostavi neko temeljno zaupanje samo, če takoj ustavi vojaške operacije in ponudi priložnost dialogu," je poudaril Pahor.

Glede obsega ruske vojaške operacije Pahor meni, da ne moremo z gotovostjo napovedati, kako se bodo v prihodnosti odvijali dogodki.

O možnosti vojaškega posredovanja zveze Nata v Ukrajini pa je Pahor dejal, da je zavezništvo že napovedalo, da vojaško ne bo delovalo v Ukrajini, temveč bo povečalo svoje navzočnost v nekaterih državah članicah Nata.

Pahor je izrazil tudi skrb, da se lahko ta "zadrga problemov sovražnosti agresije" nadaljuje vse od Ukrajine preko Moldavije in Gruzije tudi do Zahodnega Balkana.

Pomembno je, da se tu ohrani in okrepi mir, je dejal predsednik republike in vse regionalne akterje pozval, naj se izognejo izjavam, ki bi kakorkoli spodkopavale medsebojno zaupanje, ter odprta vprašanja rešujejo z dialogom.