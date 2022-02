Ustrahovanje

Ko sodnik (ali kateri drugi pravosodni funkcionar) dobi na mizo primer, v katerem je obtoženi Janez Janša, ve, da se bo njegovo življenje za vekomaj spremenilo

Nekdanja sodnica Urška Klakočar Zupančič

© Borut Krajnc

Postopki, v katerih je kaznivega dejanja obtožen Janez Janša, so specifični. Se zelo razlikujejo od povprečnega kazenskega postopka. A na to ne kaže zgolj dolgotrajnost postopkov zaradi uspešnega zavlačevanja obrambe. Celo več časa preteče med tem, ko so ti dlje časa primeri »v čakalni vrsti«, ne da bi obramba vršila (formalni) pritisk. Odgovor, zakaj je tako, se verjetno skriva v neformalnem pritisku.