Janez Janša je od svojega brata ponovno kupil kemične svinčnike

Še več kulijev

Eno od pisal, ki jih je Rajko Janša množično prodal državi.

Januar je bil za Rajka Janšo, brata predsednika vlade Janeza Janše, eden izmed poslovno najuspešnejših mesecev. Državi oziroma z državo povezanim podjetjem mu je uspelo prodati za skoraj 31 tisoč evrov najrazličnejših poslovnih daril, to je po vrednosti kar desetkrat več, kot mu jih je uspelo prodati januarja 2020. Torej rezultat, s kakršnim se ne morejo pohvaliti niti najdrznejša zagonska podjetja.

Največ so od Rajka Janše januarja ponovno kupili pri Slovenskih železnicah, skupaj za 16.600 evrov poslovnih daril. Na drugem mestu je njegova domača občina Grosuplje, ki je od njega kupila za dobrih sedem tisoč evrov daril. Na tretje mesto pa se je tokrat uvrstil kar urad njegovega brata, to je generalni sekretariat vlade, ki je od Rajka Janše oziroma od njegovega podjetja Empis kupil za 2349 evrov poslovnih daril.

Kaj so kupili? Iz vladnega urada za komuniciranje (UKOM) so pojasnili, da so od Rajka Janše kupili 180 darilnih vrečk, namiznih koledarjev, rokovnikov in – 180 kemičnih svinčnikov. Predvsem ti so dobra ponazoritev neverjetnih poslovnih dosežkov, ki jih Rajko Janša niza, odkar se je na oblast povzpel njegov brat. Lani jeseni je zgolj ministrstvo za zunanje zadeve od njega kupilo skupaj kar 78 tisoč kemičnih svinčnikov – domnevno zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Ker vseh 78 tisoč kulijev Slovenija med predsedovanjem seveda ni mogla razdeliti – če bi jih podarila vsakemu zaposlenemu v evropski komisiji, bi jih še zmeraj ostala polovica –, se danes ti v šopih valjajo po pisarnah državne uprave, je mogoče izvedeti od zaposlenih. A to očitno sekretariata vlade ni ustavilo, da ne bi od brata predsednika vlade kupilo novega paketa 180 kemičnih svinčnikov.

Mimogrede: Francija je na začetku svojega predsedovanja vsem zainteresiranim poleg beležke in brošure podarila navadne lesene in biorazgradljive svinčnike