Park revolucije

Kipi iz zbirke NOB bodo po skrivnostni selitvi v Park vojaške zgodovine Pivka tam razstavljeni kot ostalina preteklega časa

Načrt Ire Zorka predvideva, da bi deset kipov iz zbirke NOB postavili skupaj, Kurirčka (levo spodaj) pa bi umaknili stran od njih, ker se je, tako Zorko, edini izvil »iz nasilja ideologije« in nosi »podobo upanja«.

V prejšnji številki Mladine smo razkrili, kje so kipi iz zbirke NOB, ki je bila prej postavljena v Parku Brdo, v času sedanje vlade pa je brez pojasnil izginila neznano kam. Kip Tita, sedem drugih skulptur in tri, ki so bile postavljene v Poljčah, so zdaj v Parku vojaške zgodovine Pivka. Tam domnevno čakajo na restavratorska dela, nato pa naj bi v tamkajšnjem parku dočakali postavitev v sklopu odprtih depojev Muzeja novejše zgodovine.