Vlada je izbrani župniji podelila spominski znak za prispevek k boju proti covid-19

Posebna požrtvovalnost

Prejemniki spominskega znaka

© Twitter Župnije sv. Peter pri Mariboru - Malečnik

Vlada je po zadnji nedeljski maši, ki je bila tudi zadnja, pri kateri je bilo treba preverjati izpolnjevanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani), članom župnijskega pastoralnega in gospodarskega sveta Župnije sv. Peter pri Mariboru - Malečnik podelila spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covid-19. Lepa gesta, a zakaj je župnija ta znak prejela?

Na Twitterju so zapisali, da zato, ker so »predano preverjali PCT-pogoj ob vhodu v cerkev in s tem aktivno sodelovali v boju proti covid-19. S tem so bili zgled širši okolici, kako se odgovorno odzvati na pretečo nevarnost epidemije. Vsakdo izmed njih je žrtvoval svoj čas. Vsi, ki so se zbirali v cerkvi, so se počutili bolj varne.«

Vlada je uredbo o podeljevanju posebnega spominskega znaka na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izdala že junija 2020. Predsednik vlade ali predstojniki organizacij lahko spominski znak podelijo medicinskemu osebju, pripadnikom civilne zaščite, policije in Slovenske vojske ter drugim posameznikom, skupinam, gospodarskim družbam, zavodom, društvom ... Doslej so ga, praviloma na predlog posameznih občin, podelili že številnim zdravstvenim domovom, predstavnikom civilne zaščite in domovom za ostarele. Med prejemniki znaka je tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Seznam je pravzaprav res dolg, vendar praviloma nihče doslej znaka ni prejel zgolj zato, ker bi pri vhodu v svoje prostore preverjal izpolnjevanje pogojev PCT.

Kaj pa vsi drugi, ki so prevzeli breme preverjanja izpolnjevanja pogojev – varnostniki, lastniki manjših trgovin, frizerji, kozmetičarji, dijaki, študenti? Tudi ti so vestno opravljali svoje dolžnosti v boju z epidemijo, vendar posebne zahvale vlade verjetno ne bodo deležni.